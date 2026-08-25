Appuntamento con la storia domani per l'Inter Women, ospite del Wolfsburg, per la gara d'andata del terzo turno eliminatorio di UEFA Women's Champions League. La sfida del Wolfsburg Stadion, con fischio d'inizio alle ore 18, sarà visibile solo in Italia su Inter TV, sul canale FAST Inter 24/7, su Inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 13:51
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.