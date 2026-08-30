Partita senza storia in quel dello stadio Santiago Bernabeu. Grazie al perentorio risultato di 4-0, il Real Madrid - primo avversario dell'Inter nell'ormai imminente prossima edizione di Champions League - annichilisce gli andalusi del Malaga in occasione della 3ª giornata di Liga. Pratica già chiusa nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Bellingham, da Mbappè e all'autorete di Herrero. Ad arrontondare il tabellino è il sigillo finale di Guler. Tra le altre cose, merita di essere segnalato il mancato ingresso dell'ex interista Denzel Dumfries, rimasto in panchina per l'intero incontro. 

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 19:08
Autore: Carlo Gamba
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