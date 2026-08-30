Ancora senza contratto dopo aver chiuso la lunga parentesi con l'Inter lo scorso 30 giugno, Matteo Darmian potrebbe trovare la squadra giusta per proseguire la sua carriera Si tratta del Parma, secondo quanto riportato in esclusiva dall'esperto di mercato Matteo Moretto. Ci sono stati contatti tra le parti per parlare di quello che sarebbe un ritorno per il difensore classe 1989, che ha militato nel club ducale nella stagione 2019-2020, proprio prima di approdare in nerazzurro per i successivi sei anni.

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport un mese fa, Darmian aveva detto di non pensare al ritiro: "Diciamo che mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro, lo ammetto. La società, però, ha fatto altre valutazioni e le rispetto, ma mi sento ancora un giocatore da Serie A alla mia età. L’Inter mi aveva prospettato un ruolo nel settore giovanile: ne sono stato onorato, ma non era il momento".