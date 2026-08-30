Tutto pronto per Cagliari-Inter all'Unipol Domus. Ecco le parole di mister Fabio Pisacane ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal via dalla sfida contro i nerazzurri

Cosa portate dalla buona sfida di Parma?

"Portiamo fiducia, ma sicuramente non abbiamo crediti. Sappiamo che per giocare per il nostro obiettivo servono caratteristriche ben precise. Questo sport ha bisogno di sacrificio per portare a casa la posta in palio o l'episodio dalla propria parte. Mi auguro che la squadra oggi ci metta anche coraggio, lucidità per poter portare gli espisodi dalla nostra parte".

L'idea può essere di difendersi e sfruttare qualche spazio lasciato dall'Inter?

"Sì, ovvio che noi vogliamo fare tutto secondo le nostre possibilità. Siamo consapevoli della forza dell'Inter, dobbiamo avere cura manicale dei dettagli, ma dobbiamo essere riconosciibli".

Che giocatore è Romano?

"Tecnicamente è un ragazzo che ho conosciuto quando allenavo la Primavera. Già rubava l'occhio, ha caratteristiche ben precise, un centrocampista moderno che abbina quantità e qualità. E' mentalizzato, non vive di voli pindarici ed è consapevole che il calcio ti illude. Con i giudizi si va subito a distruggere dopo due partite un calciatore dopo averlo esaltato, dopo due partite fatte bene ritorni alla ribalta mentre prima eri descritto come un brocco. Lui è conscio di questo ed è la cosa che mi gratifica di più".