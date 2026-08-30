Ai microfoni di Sky nel prepartita di Cagliari-Inter ha parlato Harry Winks: "E' stato molto importante conquistare i tre punti in una partita difficile a Parma e la vittoria ci ha dato molta fiducia per la partita di stasera. Contro l'Inter serviranno coraggio e pazienza, il coraggio di lottare e provare a vincere. Sono molto contento di essere qui, ho conosciuto la serie A con la Samp qualche anno fa e sono contento di esere tornato. Mi trovo bene, la squadra si adatta bene al mio stile di gioco e l'inizio è entusiasmante".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 20:20
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.