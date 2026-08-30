Alessandro Bastoni, difensore dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Cagliari: "C'è grande entusiasmo per quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Sarà difficile ripetersi, ma quest'anno abbiamo inserito giocatori che ci possono dare nuova linfa e grande esperienza".

Siete ancora la squadra da battere?

"Ogni anno cambia tutto se dovesse cambiare la nostra mentalità. Abbiamo sempre mantenuto la coerenza degli obiettivi e non ci siamo mai nascosti nelle vittorie e nelle sconfitte. La nostra mentalità sarà sempre giocare per vincere".