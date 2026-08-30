Non vi è favore unanime in merito alla futura demolizione dell'attuale stadio Meazza a favore della costruzione di un impianto moderno e di ultima genarazione. A questo proposito, il noto attore comico Diego Abatantuono ha fortemente criticato la scelta di procedere alla distruzione della storica casa di Inter e Milan nel corso di una recente intervista a La Gazzetta dello Sport.

Abatantuono difende il "vecchio" San Siro

"Lo stadio di San Siro mi manca già ora visto che non ci vado da tempo. Detto questo, buttarlo giù è uno scempio così come lo è stato buttare giù le scuderie e il trotto. Era una delle zone più belle di Milano, andava valorizzata per com’era. Poi ormai tutti sono fissati col nuovo stadio".