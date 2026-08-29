Nelle ultimissime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. I colleghi di Sport hanno scritto che il Barcellona avrebbe provato ad arrivare a Federico Dimarco attraverso un tentativo di scambio, proponendo ai nerazzurri Balde. Matteo Moretto, rispondendo a un utente su X, ha specificato che "si è trattata di un'idea del club blaugrana, ma l'Inter considera l'esterno mancino incedibile". Non ci sono, dunque, chances per la squadra di Flick di arrivare a Dimash.

Sezione: Mercato / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 23:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione