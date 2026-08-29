Nelle ultimissime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. I colleghi di Sport hanno scritto che il Barcellona avrebbe provato ad arrivare a Federico Dimarco attraverso un tentativo di scambio, proponendo ai nerazzurri Balde. Matteo Moretto, rispondendo a un utente su X, ha specificato che "si è trattata di un'idea del club blaugrana, ma l'Inter considera l'esterno mancino incedibile". Non ci sono, dunque, chances per la squadra di Flick di arrivare a Dimash.