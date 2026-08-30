Una delle eurorivali dell'Inter è la formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk. Gli arancioneri hanno perso ieri pomeriggio nella quarta giornata di campionato: 0-2 contro il Polissya Zhytomyr. Decisive le reti, una per tempo, di Nazarenko e Andriyevski (31' e 74'). Lo Shakhtar aveva vinto le precedenti tre partite in campionato e si vede agganciato ora proprio dalla squadra contro cui ha perso nella giornata odierna. I minatori perdono dunque il primato in classifica, ma avranno l'opportunità di rifarsi. Ricordiamo che le gare casalinghe di Champions League verranno giocate allo Stamford Bridge di Londra.