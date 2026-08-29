Il momento tanto atteso sta per arrivare. Curtis Jones è pronto a vivere la sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter e contro il Cagliari dovrebbe trovare i primi minuti agli ordini di Cristian Chivu. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo una settimana di lavoro completa insieme al gruppo, il centrocampista inglese ha dato ottime risposte dal punto di vista atletico. La preparazione svolta con il Liverpool gli ha infatti permesso di presentarsi ad Appiano in condizioni già avanzate.

È tra i convocati, debutto nella ripresa

La presenza di Jones tra i convocati appare ormai certa. Più difficile immaginarlo immediatamente nell’undici titolare, mentre è molto probabile un suo ingresso a partita in corso. Chivu potrà così iniziare a inserire gradualmente un giocatore particolarmente duttile, capace di ricoprire più posizioni in mezzo al campo e considerato un elemento che mancava per caratteristiche alla rosa nerazzurra. Tra i nuovi inglesi, John Stones ha già debuttato contro il Monza. Per Djed Spence, invece, servirà ancora qualche giorno per completare la preparazione.

Jones sceglie la maglia numero 21

Curiosità anche sul numero scelto dall’ex Liverpool. In Inghilterra Jones aveva sempre indossato il 17, ma all’Inter quella maglia appartiene già ad Andy Diouf. Il centrocampista ha quindi optato per il 21, numero particolarmente evocativo nella storia nerazzurra e indossato in passato anche da Andrea Pirlo durante la sua esperienza interista. Ora, però, conta soprattutto il campo: Jones ha voglia di Inter e a Cagliari potrebbe finalmente cominciare la sua nuova avventura.