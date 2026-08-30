Dopo aver dominato in lungo e in largo in Italia nella passata stagione, l'Inter è chiamata a fare un percorso diverso nella prossima edizione della Champions League. A dirlo è Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport: "Chivu ha fatto un grande lavoro nel suo primo anno da allenatore dell'Inter, tutti glielo abbiamo riconosciuto, ma la macchia dell'eliminazione col Bodo resta. La gara di ritorno è stata inaccettabile, penso che il tecnico farà tesoro di quell'esperienza. Vedremo un'Inter diversa sul piano della cattiveria agonistica. La dirigenza gli ha messo a disposizione due squadre, Chivu potrà gestire benissimo il doppio impegno". 

Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 17:16
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.