Dopo aver dominato in lungo e in largo in Italia nella passata stagione, l'Inter è chiamata a fare un percorso diverso nella prossima edizione della Champions League. A dirlo è Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport: "Chivu ha fatto un grande lavoro nel suo primo anno da allenatore dell'Inter, tutti glielo abbiamo riconosciuto, ma la macchia dell'eliminazione col Bodo resta. La gara di ritorno è stata inaccettabile, penso che il tecnico farà tesoro di quell'esperienza. Vedremo un'Inter diversa sul piano della cattiveria agonistica. La dirigenza gli ha messo a disposizione due squadre, Chivu potrà gestire benissimo il doppio impegno".