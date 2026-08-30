Da possibile esubero a nuova risorsa per Cristian Chivu. L’estate di Benjamin Pavard ha cambiato completamente direzione e il difensore francese, rientrato all’Inter dopo la parentesi al Marsiglia, è riuscito a riconquistare spazio nelle gerarchie nerazzurre. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Il mancato riscatto da parte del club francese sembrava averlo riportato a Milano soltanto di passaggio. L’Inter era infatti pronta a valutare nuove offerte, anche alla luce di alcuni episodi della precedente stagione che avevano incrinato il rapporto con l’ambiente.

Pavard convince Chivu

Durante la preparazione, però, il francese ha mostrato un atteggiamento differente. Condizione fisica, disponibilità e rendimento negli allenamenti hanno convinto Chivu a concedergli una nuova possibilità. Anche i cambiamenti intervenuti nella difesa nerazzurra hanno contribuito a riaprire la porta. Le partenze di De Vrij e Acerbi hanno ridisegnato il reparto, mentre l’arrivo di John Stones ha aumentato ulteriormente la concorrenza.

Chance possibile contro il Cagliari

Dopo essere rimasto in panchina contro il Monza, Pavard potrebbe trovare spazio già nella trasferta di Cagliari. Per una maglia dal primo minuto resta in corsa insieme a Bisseck e Akanji, con il tedesco leggermente avanti nelle gerarchie. La sensazione, però, è che Pavard sia tornato pienamente dentro al progetto: dopo un’estate iniziata con le valigie pronte, il francese può ora giocarsi una nuova occasione con l’Inter.