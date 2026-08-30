Finale amaro per l'Italia di Franceschini nei Giochi del Mediterraneo 2026. La squadra azzurra, formalmente l'Under 18 ma, per quanto riguarda l'Italia, con ragazzi decisamente più piccoli, ha perso 1-4 la finalina contro il Marocco. L'esperienza sarà sicuramente servita ai giovanissimi atleti di Franceschini per confrontarsi con avversari più strutturati e avanti nel proprio percorso di maturazione.

Tra questi, anche i nerazzurri Andrea Donato ed Edoardo Rocca. Entrambi classe 2009, i due ora torneranno a Milano per aggregarsi alla Primavera di Bigica, con cui si sono già visti in pre-campionato. Il primo è un difensore centrale fisicamente già strutturato, il secondo un terzino sinistro con buone doti di spinta: non è da escludere che possano essere protagonisti in U20, magari facendo qualche presenza anche con l'U18 di Dellafiore. Nella finale terzo quarto posto Donato ha giocato 90 minuti, mentre Rocca è sceso in campo nel primo tempo.

Il tabellino di ITALIA-MAROCCO 1-4 (pt 0-1)

Reti: 9’ Mounssef (M), 47’ Eddaoudi (M), 50’ Essaadi (M), 59’ Giammattei (I), 75’ Benomar (M)

Italia (4-2-3-1): Sonzogni; Dattilo, Gaffurini (dal 46’ Diallo), Donato, Albini (dal 78’ Rigo; Olivieri, Baffoh; Landi, Guaglianone (dal 70’ Corigliano), Rocca (dal 46’ Giammattei); Casagrande (dal 46’ Perillo).

A disp.: Lupo, Ballarin.

All. Franceschini

Marocco (4-3-3): Antra; Bouhaddi, Jamal, Benomar, Zinebi (dal 46’ Essaadi); Khaderi (dal 88’ Zouhir), Kasbi (dal 46’ Arkid), Soukrat; Raji (dal 83’ Gourari), Mounssef (dal 70’ Iguiz), Eddaoudi.

A disp.: Azouagh.

All. Batelli.

Arbitro: Ristov (Nord Macedonia).

Assistenti: Ismail (Tunisia), Nikoloski (Nord Macedonia).

Quarto ufficiale: Belaid (Tunisia).