L'Inter scende in campo questa sera a Cagliari per la prima trasferta del campionato di Serie A 2026/2027. Cristian Chivu, secondo Sky Sport, ha pochi dubbi, due per l'esattezza. Uno in difesa e uno a metà campo, in particolare per il braccetto di destra e per la mezzala di sinistra.
I due ballottaggi di Chivu: Pavard-Bisseck e Zielinski-Sucic
Quella di Cagliari sarà un'Inter confermata per almeno nove undicesimi. In porta Martinez è certo del posto, così come Akanji e Bastoni in difesa, rispettivamente al centro e sul centro-sinistra. Dall'altra parte, invece, si giocano il posto Bisseck e Pavard: occhio al francese per una possibile maglia da titolare, anche se Bisseck parte avanti nel duello. Sulle corsie confermati Dimarco e Diouf.
A centrocampo Calhanoglu in regia e Barella, che agirà come mezzala di destra. A sinistra uno tra Zielinski e Sucic, secondo e ultimo ballottaggio di Chivu: il favorito è il polacco. In panchina, almeno inizialmente, Jones, che però potrebbe trovare spazio nella ripresa. Davanti Lautaro e Pio Esposito dal primo minuto, Thuram e Bonny entreranno, eventualmente, a gara in corso.
Alessandro Savoldi
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