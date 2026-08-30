La nuova stagione calcistica porta a San Siro una novità destinata a far discutere: ai food truck non si può più pagare direttamente panini e bibite. Prima bisogna acquistare i token al gazebo, poi mettersi in fila alla cassa e infine attendere la consegna dell’ordine. Il risultato, soprattutto per chi non utilizza lo smartphone, sono code doppie o addirittura triple. "Ragazzi, prima dovete comprare i token. Di là, poi tornate", ripetono esasperati gli operatori dei camioncini. E non mancano gli inconvenienti: chi acquista un credito insufficiente deve tornare al gazebo per aggiungere altri euro, affrontando un’ulteriore attesa.Il sistema digitale consente invece di conservare sul proprio profilo eventuali token non utilizzati. A gestire la nuova "cassa unica", valida anche per i gadget, è 3R Sport Srl per conto di District Project Srl, consorzio vincitore del bando di M-I Stadio.

A San Siro il caos dei token: la moneta digitale per pagare panini e bibite (per ora) fa moltiplicare le code https://t.co/QwbVpA9uLa — Corriere della Sera (@Corriere) August 29, 2026