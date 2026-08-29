INTER U23-ALTAMURA 1-1

Marcatore: Grande (A, 36'), Mosconi (I, rig., 50')

85' - Cambio Inter: dentro Fumagalli per Mancuso, tre attaccanti per l'Inter.

83' - Cambio Altamura. Entra Santos, esce Curcio.

82' - Errore di Stante, Malcore conclude dopo una ripartenza ma l'Inter riesce a difendersi e Bovio respinge.

81' - Inter che non sfrutta una punizione dalla destra, ma ora i nerazzurri spingono e l'Altamura fatica.

76' - Cambio Inter. Esce Mosconi, che ha appena cercato il tiro da fuori senza fortuna, entra Zuberek.

71' - Cambi Inter. Kaczmarski e Lavelli escono per Bovo e Iddrissou. Non cambia niente a livello tattico. Cambio anche per l'Altamura. Esce Simone ed entra Malcore.

70' - Un po' di tensione per un fallo non fischiato su Mosconi. Intanto cooling break.

64' - Squadre lunghe. Prima Mosconi lancia un contropiede dell'Altamura, poi, dopo la chiusura di Bovio, riparte l'Inter con Mancuso. Cambio di gioco per Re Cecconi che arriva al cross: troppo su Perucchini, che blocca.

63' - Bella combinazione dell'Altamura a destra, sul secondo palo Curcio è in agguato e Re Cecconi salva con una grande chiusura.

59' - Cambi Altamura: dentro Gudelevicius e Peschetola, ex di serata, per Nazzaro e Rosafio.

58' - Lavelli ci prova da fuori con il sinistro: Perucchini mette in corner.

56' - Curcio ci prova: destro a giro troppo morbido però per fare male. Melgrati blocca.

53' - Inter U23 vicinissima alla rimonta! Re Cecconi crossa dalla destra dopo il passaggio di Mancuso, Marello arriva sul secondo palo e impatta di testa dopo un'indecisione in uscita di Perucchini. Colpo di testa fuori di poco.

IL GOL - Mosconi apre il piattone. Tiro rasoterra, Perucchini intuisce e sfiora la sfera, ma non ci arriva: palla in rete.

50' - GOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! Glaciale Mosconi, 1-1!

49' - Rigore confermato!

48' - FVS chiamato dalla panchina dell'Altamura.

46' - Rigore per l'Inter! Mosconi steso in area di rigore. Dipinto tocca la palla ma poi colpisce l'attaccante nerazzurro.

22.03 - Lavelli dà il via al secondo tempo a Sesto San Giovanni.

22.03 - Nessun cambio, tra poco si riparte.

Partita complicata per l'Inter U23. L'Altamura di Memushaj è una squadra interessante e ha giocato un buon primo tempo, mentre i nerazzurri, pur senza sfigurare, hanno faticato a incidere negli ultimi trenta metri. Per riprendere la partita bisognerà sicuramente fare di più, vista l'organizzazione degli ospiti e la loro capacità di incidere in campo aperto, soprattutto con Rosafio. Per ora decide il gol di Grande al 36', su bella azione guidata proprio da Rosafio.

21.47 - Aldi fischia due volte: si torna negli spogliatoi con l'Altamura avanti.

45'+1 - Marello ci prova ancora su punizione. Tiro più angolato ma anche più debole: Perucchini blocca.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Azione ancora pericolosa dell'Altamura, che arriva al tiro con Grande da buona posizione. Marello e Bovio si oppongono in scivolata, il secondo respinge.

39' - Mosconi si accentra e mette il cross con il sinistro sul secondo palo. La traiettoria è insidiosa, ma non rientra abbastanza per trovare la porta o un compagno. Palla sul fondo.

IL GOL - Rosafio parte sulla destra, si accentra e combina con Grande. Dopo l'uno-due Rosafio riallarga per Simone, che calcia di prima. Melgrati respinge il tiro potente ma centrale e la palla finisce ancora a Grande, che a porta semi-vuota realizza il gol del vantaggio.

36' - GOL DELL'ALTAMURA. Ha segnato Grande, 0-1.

35' - Mosconi tenta di mettersi in proprio: dribbling e tiro da lontano, respinge Pirrello.

33' - Jakirovic arriva al cross dopo una bella cavalcata: la difesa dell'Altamura spazza.

32' - Altamura molto pericoloso in ripartenza. Contropiede condotto da Rosafio e Simone, con il primo che serve il secondo. Bovio accompagna verso l'esterno, mancino debole di Simone e parata al suolo di Melgrati. Inter che qui ha rischiato.

25' - Si torna in campo dopo il cooling break.

23' - Giallo per Bovio. Sulla palla per Grande un contromovimento sorprende il centrale nerazzurro, che stende l'avversario. Ammonito.

19' - Gran punizione di Marello dai 25 metri: la palla si abbassa con i giri giusti, pur rimanendo centrale. Perucchini alza sopra la traversa.

15' - Ancora Altamura. Alla fine dopo un'azione insistita Melgrati blocca. La squadra di Memushaj però è ben messa in campo e ha idee interessanti.

10' - Fiordilino ci prova da fuori: palla che carambola sui suoi piedi dopo una mischia nata da rimessa laterale e destro del centrocampista siciliano. Mogentale smorza, Perucchini blocca.

9' - Brivido per l'Inter U23. Rosafio si accentra sul sinistro e crossa, Simone a centro area non arriva sul secondo palo. Palla che sfila sul fondo.

6' - Giallo per Kaczmarski. Il polacco entra in ritardo su Falasca e commette un fallo che merita il cartellino.

21.00 - Fischia Aldi! Via alla sfida, muove palla l'Altamura.

20.57 - Squadre in campo al Breda. Pochi minuti al via. Intanto prende posto in tribuna anche Dario Baccin, con capitan Prestia, ai box per infortunio.

20.48 - Squadre rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi dopo il riscaldamento: l'Inter giocherà in nerazzurro, l'Altamura in biancorosso.

L'Inter U23 torna in campo dopo il successo all'esordio di Catania: questa volta l'avversaria è l'Altamura, allenata da Ledian Memushaj. I pugliesi a loro volta hanno vinto alla prima giornata, battendo il Monopoli. Per i ragazzi di Vecchi la gara di oggi è la prima allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, nuova casa della seconda squadra nerazzurra dopo una stagione in cui le gare interne dell'U23 si sono giocate all'U-Power Stadium di Monza.

Capienza di 3520 posti circa, negli ultimi due anni l'impianto è stato la casa dell'Alcione Milano, sempre in Serie C: qui i nerazzurri hanno battuto gli arancioblu 1-2 il 17 ottobre 2025, con doppietta di Antonino La Gumina. Oggi al centro dell'attacco c'è Lavelli, affiancato da Mosconi e Mancuso, mentre in difesa esordio per Bovio. Ecco tutte le scelte di Vecchi e Memushaj per la sfida in programma alle ore 21.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Stante, Jakirovic; Re Cecconi, Kaczmarski (dal 71' Bovo), Fiordilino, Marello; Mosconi (dal 76' Zuberek), Mancuso (dall'85' Fumagalli); Lavelli (dal 71' Iddrissou).

A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Agbonifo, Sorino, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Kaczmarski (6'), Bovio (23')

ALTAMURA (3-5-2): Perucchini; Pirrello, Pacia, Falasca; Rosafio (dal 60' Peschetola), Dipinto, Nazzaro (dal 60' Gudelevicius), Grande, Mogentale; Simone (dal 71' Malcore), Curcio (dall'83' Ovalle Santos).

A disposizione: Di Bartolo, De Gennaro, Gagliardi, Zazza, Bocic, Esposito, Tudor, Calusic.

Allenatore: Ledian Memushaj.

Arbitro: Ciro Aldi (sez. di Lanciano)

Assistenti: Chillemi, Mino

Quarto ufficiale: Aloise

Operatore FVS: Nicosia.