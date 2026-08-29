INTER U23-ALTAMURA 1-1
Marcatore: Grande (A, 36'), Mosconi (I, rig., 50')
85' - Cambio Inter: dentro Fumagalli per Mancuso, tre attaccanti per l'Inter.
83' - Cambio Altamura. Entra Santos, esce Curcio.
82' - Errore di Stante, Malcore conclude dopo una ripartenza ma l'Inter riesce a difendersi e Bovio respinge.
81' - Inter che non sfrutta una punizione dalla destra, ma ora i nerazzurri spingono e l'Altamura fatica.
76' - Cambio Inter. Esce Mosconi, che ha appena cercato il tiro da fuori senza fortuna, entra Zuberek.
71' - Cambi Inter. Kaczmarski e Lavelli escono per Bovo e Iddrissou. Non cambia niente a livello tattico. Cambio anche per l'Altamura. Esce Simone ed entra Malcore.
70' - Un po' di tensione per un fallo non fischiato su Mosconi. Intanto cooling break.
64' - Squadre lunghe. Prima Mosconi lancia un contropiede dell'Altamura, poi, dopo la chiusura di Bovio, riparte l'Inter con Mancuso. Cambio di gioco per Re Cecconi che arriva al cross: troppo su Perucchini, che blocca.
63' - Bella combinazione dell'Altamura a destra, sul secondo palo Curcio è in agguato e Re Cecconi salva con una grande chiusura.
59' - Cambi Altamura: dentro Gudelevicius e Peschetola, ex di serata, per Nazzaro e Rosafio.
58' - Lavelli ci prova da fuori con il sinistro: Perucchini mette in corner.
56' - Curcio ci prova: destro a giro troppo morbido però per fare male. Melgrati blocca.
53' - Inter U23 vicinissima alla rimonta! Re Cecconi crossa dalla destra dopo il passaggio di Mancuso, Marello arriva sul secondo palo e impatta di testa dopo un'indecisione in uscita di Perucchini. Colpo di testa fuori di poco.
IL GOL - Mosconi apre il piattone. Tiro rasoterra, Perucchini intuisce e sfiora la sfera, ma non ci arriva: palla in rete.
50' - GOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! Glaciale Mosconi, 1-1!
49' - Rigore confermato!
48' - FVS chiamato dalla panchina dell'Altamura.
46' - Rigore per l'Inter! Mosconi steso in area di rigore. Dipinto tocca la palla ma poi colpisce l'attaccante nerazzurro.
22.03 - Lavelli dà il via al secondo tempo a Sesto San Giovanni.
22.03 - Nessun cambio, tra poco si riparte.
Partita complicata per l'Inter U23. L'Altamura di Memushaj è una squadra interessante e ha giocato un buon primo tempo, mentre i nerazzurri, pur senza sfigurare, hanno faticato a incidere negli ultimi trenta metri. Per riprendere la partita bisognerà sicuramente fare di più, vista l'organizzazione degli ospiti e la loro capacità di incidere in campo aperto, soprattutto con Rosafio. Per ora decide il gol di Grande al 36', su bella azione guidata proprio da Rosafio.
21.47 - Aldi fischia due volte: si torna negli spogliatoi con l'Altamura avanti.
45'+1 - Marello ci prova ancora su punizione. Tiro più angolato ma anche più debole: Perucchini blocca.
45' - Due minuti di recupero.
43' - Azione ancora pericolosa dell'Altamura, che arriva al tiro con Grande da buona posizione. Marello e Bovio si oppongono in scivolata, il secondo respinge.
39' - Mosconi si accentra e mette il cross con il sinistro sul secondo palo. La traiettoria è insidiosa, ma non rientra abbastanza per trovare la porta o un compagno. Palla sul fondo.
IL GOL - Rosafio parte sulla destra, si accentra e combina con Grande. Dopo l'uno-due Rosafio riallarga per Simone, che calcia di prima. Melgrati respinge il tiro potente ma centrale e la palla finisce ancora a Grande, che a porta semi-vuota realizza il gol del vantaggio.
36' - GOL DELL'ALTAMURA. Ha segnato Grande, 0-1.
35' - Mosconi tenta di mettersi in proprio: dribbling e tiro da lontano, respinge Pirrello.
33' - Jakirovic arriva al cross dopo una bella cavalcata: la difesa dell'Altamura spazza.
32' - Altamura molto pericoloso in ripartenza. Contropiede condotto da Rosafio e Simone, con il primo che serve il secondo. Bovio accompagna verso l'esterno, mancino debole di Simone e parata al suolo di Melgrati. Inter che qui ha rischiato.
25' - Si torna in campo dopo il cooling break.
23' - Giallo per Bovio. Sulla palla per Grande un contromovimento sorprende il centrale nerazzurro, che stende l'avversario. Ammonito.
19' - Gran punizione di Marello dai 25 metri: la palla si abbassa con i giri giusti, pur rimanendo centrale. Perucchini alza sopra la traversa.
15' - Ancora Altamura. Alla fine dopo un'azione insistita Melgrati blocca. La squadra di Memushaj però è ben messa in campo e ha idee interessanti.
10' - Fiordilino ci prova da fuori: palla che carambola sui suoi piedi dopo una mischia nata da rimessa laterale e destro del centrocampista siciliano. Mogentale smorza, Perucchini blocca.
9' - Brivido per l'Inter U23. Rosafio si accentra sul sinistro e crossa, Simone a centro area non arriva sul secondo palo. Palla che sfila sul fondo.
6' - Giallo per Kaczmarski. Il polacco entra in ritardo su Falasca e commette un fallo che merita il cartellino.
21.00 - Fischia Aldi! Via alla sfida, muove palla l'Altamura.
20.57 - Squadre in campo al Breda. Pochi minuti al via. Intanto prende posto in tribuna anche Dario Baccin, con capitan Prestia, ai box per infortunio.
20.48 - Squadre rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi dopo il riscaldamento: l'Inter giocherà in nerazzurro, l'Altamura in biancorosso.
L'Inter U23 torna in campo dopo il successo all'esordio di Catania: questa volta l'avversaria è l'Altamura, allenata da Ledian Memushaj. I pugliesi a loro volta hanno vinto alla prima giornata, battendo il Monopoli. Per i ragazzi di Vecchi la gara di oggi è la prima allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, nuova casa della seconda squadra nerazzurra dopo una stagione in cui le gare interne dell'U23 si sono giocate all'U-Power Stadium di Monza.
Capienza di 3520 posti circa, negli ultimi due anni l'impianto è stato la casa dell'Alcione Milano, sempre in Serie C: qui i nerazzurri hanno battuto gli arancioblu 1-2 il 17 ottobre 2025, con doppietta di Antonino La Gumina. Oggi al centro dell'attacco c'è Lavelli, affiancato da Mosconi e Mancuso, mentre in difesa esordio per Bovio. Ecco tutte le scelte di Vecchi e Memushaj per la sfida in programma alle ore 21.
INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Stante, Jakirovic; Re Cecconi, Kaczmarski (dal 71' Bovo), Fiordilino, Marello; Mosconi (dal 76' Zuberek), Mancuso (dall'85' Fumagalli); Lavelli (dal 71' Iddrissou).
A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Agbonifo, Sorino, Garonetti.
Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammoniti: Kaczmarski (6'), Bovio (23')
ALTAMURA (3-5-2): Perucchini; Pirrello, Pacia, Falasca; Rosafio (dal 60' Peschetola), Dipinto, Nazzaro (dal 60' Gudelevicius), Grande, Mogentale; Simone (dal 71' Malcore), Curcio (dall'83' Ovalle Santos).
A disposizione: Di Bartolo, De Gennaro, Gagliardi, Zazza, Bocic, Esposito, Tudor, Calusic.
Allenatore: Ledian Memushaj.
Arbitro: Ciro Aldi (sez. di Lanciano)
Assistenti: Chillemi, Mino
Quarto ufficiale: Aloise
Operatore FVS: Nicosia.
Alessandro Savoldi
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