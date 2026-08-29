Ora è ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell’Al Jazira Club. Il club degli Emirati Arabi ha annunciato sui propri canali social l’arrivo del centrocampista in prestito dall’Inter.

Asllani ha già posato con la nuova maglia numero 23, con le immagini della firma del contratto pubblicate sui social del club. Si chiude così la sua esperienza in nerazzurro, con il giocatore pronto a iniziare una nuova avventura.

I dettagli dell'affare

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto per un totale di 6,5 milioni. La clausola può trasformarsi in obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 15:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.