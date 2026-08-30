Dopo Alessandro Bastoni, è Cristian Chivu a presentarsi ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Cagliari-Inter. Si parte dalle scelte d formazione, che il tecnico romeno spiega così: "I giocatori che hanno fatto la preparazione con noi è giusto che mantengano quello che hanno acquisito in quelle settimane. Poi ci sono anche altri giocatori che hanno bisogno di minuti come Akanji, Lautaro e lo stesso Sucic. E' una scelta fatta nel contesto di un livello alto, ho giocatori importanti che hanno dimostrato il loro valore negli anni. Ho la massima fiducia in tutto il gruppo".

La coppia Esposito-Lautaro giusta per far male al Cagliari?

"Non so se il Cagliari giocherà chiuso, non penso sarà quel tipo di partita. Quando gli avversari giocano sui riferimenti, dovremo essere bravi a svuotare il campo e ad andare in verticale su Pio. La cosa importante è arrivare in attacco con tanti giocatori. Non so come andrà oggi, probabilmente il Cagliari farà la stessa cosa che ha fatto a Parma. Sono organizzati e quando hanno la palla ti possono mettere in difficoltà. Noi speriamo di essere bravi nelle due fasi".

Un pensiero in meno senza Mina in campo...

"Dovremmo chiedere agli attaccanti se hanno un pensiero in più o in meno. Ovvio che sia un leader, uno che si fa sentire anche nell'area avversaria. Non so perché sia assente, so solo che non ci sarà".