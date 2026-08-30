La tana del Cagliari riporta alla mente dolci ricordi per Francesco Pio Esposito. Sarà una serata speciale per l’attaccante classe 2005, che proprio in Sardegna, un anno fa, trovò il suo primo gol in Serie A. Il primo centro in assoluto con la maglia dell’Inter era invece arrivato al Mondiale per Club. A Cagliari, ricorda Il Corriere dello Sport, Esposito era entrato nella ripresa al posto di Thuram, trovando la rete su assist di Dimarco. Un anno dopo, il suo percorso è ripartito con ancora maggiore slancio: il giovane centravanti ha già segnato contro il Monza, vivendo da protagonista il debutto stagionale davanti al pubblico di San Siro.

Un anno dopo, l’obiettivo è crescere ancora

La prima rete in campionato con l’Inter era arrivata proprio nella trasferta sarda del settembre 2025, alla quinta giornata. Ora Esposito torna sull’isola con ambizioni completamente diverse e la voglia di ritagliarsi uno spazio sempre più importante al centro dell’attacco nerazzurro.

Pio Esposito, caccia a nuovi gol

L’obiettivo per questa sera è iniziare ad arricchire ulteriormente il proprio bottino, mantenendo alta la pressione su Thuram e conquistando sempre più spazio nelle gerarchie offensive di Chivu. La prossima settimana, inoltre, il gigante nerazzurro dovrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2031. La trasferta di Cagliari potrebbe quindi rappresentare l’occasione ideale per celebrare il nuovo accordo con un’altra prestazione positiva e contribuire a mantenere l’Inter a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Qualche dubbio dell'ultim'ora

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare in attacco la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito, così come potrebbe riproporre per intero l’undici visto in campo contro il Monza. Gli unici dubbi riguardano Pavard in difesa e Sucic a centrocampo. Il croato potrebbe infatti superare in extremis Zielinski nella corsa a una maglia da titolare come mezzala.