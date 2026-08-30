Il centrocampo è diventato uno dei punti di forza della nuova Inter di Cristian Chivu. Qualità, fisicità e soprattutto tante alternative permettono al tecnico di cambiare interpreti senza abbassare il livello della squadra. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a prima rotazione potrebbe arrivare già contro il Cagliari. Petar Sucic è infatti in corsa per una maglia dal primo minuto e potrebbe prendere il posto di Zielinski. Una scelta che non rappresenterebbe una bocciatura, ma l’inizio di quella gestione delle energie che accompagnerà inevitabilmente una stagione lunga e ricca di impegni.

Jones pronto al debutto

Cresce intanto l’attesa per Curtis Jones. L’ex Liverpool è ormai pienamente inserito nel gruppo e a Cagliari dovrebbe trovare spazio almeno a partita in corso. Chivu lo considera un giocatore capace di aggiungere caratteristiche differenti alla mediana: progressione palla al piede, qualità nella costruzione e capacità di arrivare alla conclusione. "Sa fare tante cose che non avevamo", aveva spiegato il tecnico parlando dell’inglese.

Due soluzioni per ogni ruolo

Con Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan, Stankovic e Jones, Chivu può contare su un ventaglio di possibilità particolarmente ampio. A questi si aggiunge Andy Diouf, utilizzabile sia sulla fascia sia come mezzala. L’Inter ha così costruito un reparto pensato non soltanto per il presente, ma anche per affrontare senza timori il doppio impegno tra campionato e Champions League.