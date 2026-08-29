Si è conclusa con il risultato di 1-1 la sfida valida per la 2ª giornata del girone C di Serie C tra Inter U23 e Team Altamura. Dopo un primo tempo appannaggio degli ospiti, passati in vantaggio con Grande, i giovani nerazzurri crescono nella ripresa e agguantano il definitivo pareggio grazie al rigore di Mosconi. A tal proposito, di seguito sono riportate le parole in conferenza stampa postpartita di Ledian Memushaj, del tecnico della compagine pugliese.

Che impressione le ha fatto l'Inter U23?

"Penso che questo girone sia equilibrato e tutte le partite siano difficili e imprevedibili. L'Inter U23 ha mi ha ben impressionato dopo l'esordio a Catania. Noi ci siamo comportati bene e abbiamo fatto cose buone nel primo tempo; il rigore è stato un infortunio".

Nel primo tempo avete messo molto in difficoltà l'Inter U23 con varie sovrapposizioni e cambi di posizione. Dove siete mancati nel secondo tempo?

"Posso dire che il primo tempo siamo stati migliori noi e nel secondo tempo sono stati migliori loro. Non possiamo ancora reggere ritmi alti. Forse dovevamo essere più coraggiosi nel secondo tempo ma il rigore ci ha condizionati".

Che ne pensa degli episodi arbitrali?

"Non li ho ancora rivisti ma mi hanno suggerito la card in occasione del rigore che ci hanno fischiato contro e della simulazione finale di Peschetola nella loro area di rigore".