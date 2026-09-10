Weekend importante per l'Inter Women. La squadra di David Sassarini scenderà in campo sabato 12 settembre alle 20.30 contro la Juventus per la semifinale di Serie A Women's Cup. Benedetta Glionna, giocatrice dell'Inter Women, ha parlato così ai canali ufficiali nerazzurri: "Sarà una partita tosta perché loro sono una squadra compatta che costruisce bene. Sarà impegnativa, ma cercheremo di mettere gli aspetti su cui lavoriamo ogni giorno. Già l'anno scorso eravamo arrivate in semifinale, ora puntiamo alla finale".