Weekend importante per l'Inter Women. La squadra di David Sassarini scenderà in campo sabato 12 settembre alle 20.30 contro la Juventus per la semifinale di Serie A Women's Cup. Benedetta Glionna, giocatrice dell'Inter Women, ha parlato così ai canali ufficiali nerazzurri: "Sarà una partita tosta perché loro sono una squadra compatta che costruisce bene. Sarà impegnativa, ma cercheremo di mettere gli aspetti su cui lavoriamo ogni giorno. Già l'anno scorso eravamo arrivate in semifinale, ora puntiamo alla finale".

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 22:21
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione