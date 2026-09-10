Il tecnico Stefano Colantuono ha analizzato ai microfoni di TMW Radio le due sconfitte europee di Inter e Napoli: "Il Napoli non ha sfigurato. Di certo è stata una gara di contenimento e c'è stata una grossa differenza nel possesso palla, che però e una statistica a cui si dà più importanza di quanta non ne abbia. Gli azzurri hanno fatto il loro, al netto della diversità di valore fra le due squadre. È pur sempre la prima partita in Champions. Anche per l'Inter poteva arrivare un pareggio, ma all'inizio della stagione per le squadre italiane ci sono sempre delle difficoltà. Bisogna solo accettare il risultato e continuare a lavorare".