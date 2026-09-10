Ospite di Radio Manà Manà, Riccardo Trevisani è tornato sulla sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, soffermandosi soprattutto sulle prestazioni di Curtis Jones, Yann Bisseck e Josep Martinez. Secondo il giornalista, sul primo gol dei blancos le responsabilità non possono essere attribuite soltanto a Bisseck. "Jones gli ha dato un teschio. È una palla di quelle che ti ammazzano", ha spiegato Trevisani, sottolineando come il difensore tedesco abbia poi gestito male una situazione comunque complicata.

"Bisseck resta uno dei migliori difensori dell’Inter"

Trevisani continua infatti ad avere grande considerazione di Bisseck: "Per me ieri ha fatto un errore, come può capitare a tutti. Ha un po' la zebinata incorporata, però resta un ottimo giocatore, uno dei difensori migliori del nostro campionato e dell’Inter". Giudizio positivo anche su Jones, pur senza considerare brillante la sua prova al Bernabeu: "Continuo a pensare che sia un giocatore validissimo. Io quei 60 milioni per Jones e Spence li avrei destinati diversamente, però Jones è forte".

Martinez, dall’errore alle parate decisive

Parole importanti anche per Josep Martinez, protagonista di un grave errore ma capace successivamente di reagire. "Dopo una cazzata madornale poteva crollare mentalmente, invece ha tenuto botta e ha fatto quattro interventi prodigiosi. L’Inter è rimasta viva anche grazie alle sue parate". Trevisani valuta il portiere spagnolo "da 7 o 7,5 su 10", senza considerarlo un fuoriclasse assoluto ma nemmeno un estremo difensore definibile attraverso l’errore commesso contro il Real.