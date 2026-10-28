La Juventus crolla allo stadio Marassi di Genova sotto i colpi del Genoa di Daniele De Rossi: finisce 2-0, in virtù dei gol segnati nel primo tempo da Kingsley Ehizibue e Tommaso Baldanzi, rispettivamente al 12' e al 28'. A nulla servono i cambi ultraoffensivi di Luciano Spalletti, costretto a incassare la terza sconfitta in nove giornate in questa Serie A. E domenica prossima c'è lo scontro diretto contro il Napoli che, in virtù del netto 4-1 con cui ha regolato il Monza a domicilio, ha agganciato proprio i bianconeri in classifica a quota 14 punti. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto in Brianza dilagando nel secondo tempo dopo l'1-1 a cui si era arrivati alla pausa (Varela aveva risposto a Hojlund) grazie alle reti di Matteo Politano Rafa Marin e Kevin De Bruyne.