La Lazio si regala una notte in testa alla classifica di Serie A. Grazie a due reti messe a segno da Taylor e da Diego Carlos (autogol), i biancocelesti piegano il Parma e conquistano momentaneamente il primato in solitaria in attesa del risultato dell'Inter contro la Fiorentina. A nulla è servito il beffardo gol di Lontani in pieno recupero. I romani possono recriminare un mancato calcio di rigore nel corso del primo tempo e, secondariamente, un fuorigioco millimetrico che ha strozzato l'urlo di gioia di Isaksen. I laziali salgono così a quota 22 punti, emiliani fermi a 4 punti.