All'orizzonte si intravede un testa a testa tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della FIGC, nella nuova assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre. Se il commissario della Federcalcio è pronto ad annunciare nella giornata di domani di avere l'appoggio dell'undicesimo club di Serie A, e dunque il quorum per depositare la candidatura, nelle ultime ore AIC e AIAC hanno deciso di schierarsi per l'ex ad di Milan e Monza. profilo che in origine era stato individuato da una parte della Lega Calcio, Luca Percassi e Bepp Marotta, senza però convincere la maggioranza. Secondo l'agenzia ANSA, è atteso un comunicato nel quale le due associazioni guidate da Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri formalizzeranno il nome per il quale il quorum delle firme dei delegati sarebbe già stato raggiunto.