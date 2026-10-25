La Juventus rialza la testa dopo la brutta scoppola a domicilio contro la Lazio dell'ultimo turno: i bianconeri tornano alla vittoria superando per 2-0 il Lecce chiudendo la questione già nel primo tempo grazie ai gol di Weston McKennie e di un ottimo Douglas Luiz, decisamente il più in palla della squadra di Luciano Spalletti. Salentini poco ispirati e che, a parte una grossa chance per Yossef Maleh a inizio ripresa, fanno poco per impensierire gli avversari. E chiudono oltretutto la partita in dieci per l'espulsione di Tiago Gabriel.