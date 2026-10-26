Dopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due giornate il tecnico Massimiliano Allegri, il Napoli ha ufficializzato la volontà di presentare ricorso. Il club partenopeo ha diramato un breve comunicato nella quale viene esplicitata l'intenzione di opporsi alla sentenza, che priverebbe la squadra del suo allenatore per le partite contro Monza e Juventus. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 14:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.