Il Milan batte 2-0 l'Udinese e raggiunge la Roma al terzo posto in classifica, salendo a quota 18 punti. Un gol per tempo, a segno Pulisic e Hutchinson. L'Udinese invece resta a quota a 4 punti nella zona calda della classifica. Il Milan si riporta così a -4 dall'Inter capolista, ad una settimana dal derby di Milano. Ma prima ci sarà il turno infrasettimanale dove il Milan ospiterà il Bologna e l'Inter farà visita al Venezia.