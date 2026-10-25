Il Milan batte 2-0 l'Udinese e raggiunge la Roma al terzo posto in classifica, salendo a quota 18 punti. Un gol per tempo, a segno Pulisic Hutchinson. L'Udinese invece resta a quota a 4 punti nella zona calda della classifica. Il Milan si riporta così a -4 dall'Inter capolista, ad una settimana dal derby di Milano. Ma prima ci sarà il turno infrasettimanale dove il Milan ospiterà il Bologna e l'Inter farà visita al Venezia.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 22:41
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.