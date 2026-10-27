Non poteva che cominciare da quanto successo nel rovente finale di Napoli-Roma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, squalificato dal Giudice sportivo per le prossime due giornate. "C'è poco da dire, tanto ormai è successo - le parole del tecnico dei partenopei in riferimento all'episodio che ha portato l'arbitro ad espellerlo -. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso perché non si sa mai, magari invece di due turni ne prendo quattro (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma il fatto che non siami riusciti a portare a casa i tre punti dopo una buona partita. Il resto sono tutte chiacchiere. Facciamoci una risata. Dispiace che non sarò in panchina, io mi diverto ad andarci. Ma tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto valido".

Gasperini ha detto che lei ha pronunciato una frase infelice, vuole replicare?

"Non ho sentito cosa ha detto, ma le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio chiudere la questione, ormai non possiamo cambiare il risultato e la squalifica. Bisogna lavorare, il dato di fatto è che siamo indietro in classifica e bisogna solo lavorare per migliorarla, migliorare alcune situazioni in cui pecchiamo. Parlare serve a poco. Siamo in ritardo, è oggettivo: bisogna rimboccarsi le maniche e stare zitti".