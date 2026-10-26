In casa Milan è il giorno successivo alla vittoria ottenuta sul campo dell'Udinese che ha fatto gioire i tifosi rossoneri. Secondo quanto riferisce MilanNews, l'obiettivo del tecnico del Diavolo, Ruben Amorim, è quello di recuperare per il derby di sabato Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Difficilmente la guida rossonera potrà recuperarli per il match casalingo contro il Bologna. Sono da valutare anche le condizioni fisiche di Ruben Loftus-Cheek.