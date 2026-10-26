In casa Milan è il giorno successivo alla vittoria ottenuta sul campo dell'Udinese che ha fatto gioire i tifosi rossoneri. Secondo quanto riferisce MilanNews, l'obiettivo del tecnico del Diavolo, Ruben Amorim, è quello di recuperare per il derby di sabato Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Difficilmente la guida rossonera potrà recuperarli per il match casalingo contro il Bologna. Sono da valutare anche le condizioni fisiche di Ruben Loftus-Cheek.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 15:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione