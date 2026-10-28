L'OL Lyonnes è troppo più forte dell'Inter Women che, in Francia, crolla nella terza partita di UEFA Women's Champions League perdendo con il risultato tennistico di 6-0. Un ko prevedibile, vista la differenza tecnica tra le due squadre in favore delle padrone di casa che al Parc OL, mandano in scena il festival del gol grazie alla doppietta di Katoto, la tripletta di Becho e il sigillo di Yohannes. 

IL TABELLINO: 

OL Lyonnes (4-3-3): 25 Grohs; 29 Brand (15 Engen 75'), 26 Sangaŕé (33 Tarciane75'), 3 Renard, 4 Bacha; 20 Yohannes, 13 Egurrola, 6 Dumornay (10 Benyahia 66'); 77 Paralluelo, 9 Katoto (14 Hegerberg 66'), 11 Chawinga (7 Becho 62') A disposizione: 1 Endler, 16 Belhadj, 8 Shrader, 17 Fathallah, 24 Swierot, 27 Ouazar, 31 Joseph. Allenatore: Jonatan Giráldez

Inter Women (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 5 Andrés (15 Garcia 67'), 24 Milinković, 14 Robustellini (2 Kullberg 82'); 18 Glionna, 8 Vilhjálmsdóttir (6 Santi 53'), 16 Tomašević, 20 Detruyer (17 Payne 53'); 7 Bugeja (36 Cambiaghi 67'), 26 Raphino A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 9 Polli, 29 Giudici, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 22:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.