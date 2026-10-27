La Roma rimane in scia di Lazio e Inter, anche se deve faticare non poco per avere ragione del Cagliari di Fabio Pisacane che resta aggrappato alla partita capitolando nei minuti finali. Finisce 4-2 una bella partita all'Olimpico, coi rossoblu che si portano per primi in vantaggio con la rete di M'Bala Nzola su calcio di rigore e riescono a riacciuffare il risultato con la rete di Daniel Maldini dopo che la Roma aveva effettuato il sorpasso grazie alle sue giovani leve Emanuele Lulli e Nicolò Pisilli. Ma all'85esimo, Rodrigo Mora svetta tutto solo in area cagliaritana e trova il gol del 3-2, con Donyell Malen che dopo due minuti sigilla la vittoria col 4-2 finale.

Grazie a un finale roboante, il Como sbanca l'Olimpico-Grande Torino vincendo 3-1 e costringendo il Torino di Ignazio Abate a mandare giù un boccone amaro. Granata che passano in vantaggio con Che Adams al 24esimo, poi, grazie anche ai cambi di Cesc Fabregas, i lariani ribaltano il tavolo nello spicchio finale di match: pareggia Jacobo Ramon all'81esimo, sei minuti dopo è Nico Paz che trova il colpo di testa imperiale che ribalta il risultato, con la forbice che si allarga con Martin Baturina che punisce l'errore del connazionale Nikola Vlasic e solo davanti a Lucas Perri infila il tris che porta il Como a quota 20 punti in quarta posizione.