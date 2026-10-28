Entrato a inizio ripresa assieme a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, dopo un primo tempo che aveva deluso profondamente Cristian Chivu, Manuel Akanji è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Inter a Venezia maturata nel finale di partita grazie a due autogol. Episodi che hanno risolto in favore dei campioni d'Italia "una serata difficile", nella definizione del difensore svizzero. "Abbiamo continuato a lottare e abbiamo portato a termine il lavoro", ha scritto l'ex Manchester City su Instagram.