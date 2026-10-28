Non dovrebbe mancare molto al rientro in campo di Curtis Jones, ai box per un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra accusato prima di Inter-Parma. Intanto, il centrocampista inglese continua a godersi da spettatore il percorso praticamente perfetto in campionato dei suoi compagni. Tornati a Milano dal Penzo di Venezia con tre punti pesantissimi, soprattutto considerando la prestazione non proprio scintillante messa in campo. Un successo sporco, come fa intendere anche l'ex Liverpool nel suo post su Instagram: "Non importa come lo fai, trova un modo!". 

Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 23:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.