La Roma continua a sognare e resta a punteggio pieno dopo una rimonta incredibile contro l’Atalanta. All’Olimpico finisce 2-1 per i giallorossi, che costruiscono tanto, colpiscono due pali e trovano i gol decisivi soltanto negli ultimi minuti.

Roma dominante, ma il primo tempo finisce 0-0

La squadra di Gian Piero Gasperini prende subito il controllo della gara. Mancini sfiora il vantaggio di testa, poi Carnesecchi si supera anche su Cristante. Ndicka trova persino il gol, annullato però per fuorigioco. L’Atalanta si fa vedere poco, con Scamacca che prova una conclusione centrale. Prima dell’intervallo anche Malen costringe Carnesecchi a un’altra grande parata.

Atalanta avanti, poi il ribaltone

A inizio ripresa Ederson porta avanti la squadra di Sarri con un tiro potente che sorprende Svilar. La Roma reagisce con i cambi. Castro colpisce due legni, uno di destro e uno di testa, ma la partita sembra stregata. Al 90’ arriva però il pareggio di Hermoso, bravo a trovare l’1-1 di testa. Quando il pari sembra ormai scritto, al 94’ Soulé completa la rimonta e fa esplodere l’Olimpico. Anche i giallorossi raggiungono dunque l'Inter a punteggio pieno dopo tre giornate.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 22:41
Autore: Ludovica Ferrante
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