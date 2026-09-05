Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così il match vinto per 3-2 in rimonta contro il Napoli: “Tenete il defibrillatore ancora per un po’”, aggiungendo poi un “Trust the process”. Tra i commenti spicca quello del portiere Josep Martinez, che invece non ha apprezzato le due disattenzioni sui gol subiti: “Eeee sticazz*”, il commento dello spagnolo.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 23:10
Autore: Ludovica Ferrante
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