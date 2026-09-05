"Sto facendo l'attaccante? No, no, io faccio il difensore. Ma a volte devo andare avanti. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Prima o poi speriamo che la palla entri". Così Yann Bisseck, parlando a DAZN, prima di scendere in campo per il secondo tempo di Inter-Napoli. 

Sezione: Focus / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 19:09
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.