"Sto facendo l'attaccante? No, no, io faccio il difensore. Ma a volte devo andare avanti. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Prima o poi speriamo che la palla entri". Così Yann Bisseck, parlando a DAZN, prima di scendere in campo per il secondo tempo di Inter-Napoli.