Prosegue il momento nero della Fiorentina, battuta in casa anche dal Torino. La squadra di Fabio Grosso resta a zero punti in classifica dopo tre giornate di campionato, facendosi rimontare dai granata, allo stadio 'Artemio Franchi': i viola si illudono con il gol di Mateo Pellegrino al 47', ma poi subiscono il ribaltone degli ospiti ispirato dall'ex Rolando Mandragora, autore dell'1-1 al 74'. Dopo otto giri d'orologio, Che Adams completa l'opera per la formazione di Ignazio Abate che, dopo tre sconfitte in fila tra Serie A e Coppa Italia, trova il primo acuto degno di nota. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 17:03
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.