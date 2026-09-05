Anche Oscar Damiani ha commentato - tra gli altri - l'addio di Piero Ausilio dopo 28 anni di intenso lavoro all'Inter. Secondo l'ex calciatore di Juventus, Genoa, Napoli e Milan, tuttavia, il sostituto Dario Baccin potrebbe essere il profilo giusto. Di seguito le sue parole rilasciate a TMW: "Ausilio ha fatto la storia dell'Inter, ma tutte le storie hanno una fine. Baccin è cresciuto molto con Marotta e Ausilio, ha esperienza ed è pronto per il ruolo: sono sicuro che non farà rimpiangere Piero. Il mercato dell'Inter? Si capirà strada facendo, ma certamente i nerazzurri sono i favoriti per lo Scudetto".