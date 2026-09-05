Preferito a sorpresa a Hakan Calhanoglu, il centrocampista dell’Inter Petar Sucic presenta così a Inter TV il big match di oggi contro il Napoli, previsto per le ore 18:00: “Siamo partiti bene, è importante aver vinto le prime due partite e vogliamo continuare a fare così. Come stiamo? Siamo bene, siamo pronti e non vediamo l’ora di giocare”.