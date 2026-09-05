Il portiere dell’Inter Josep Martinez ha commentato così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta in rimonta a San Siro contro il Napoli: “Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo giocato un grande primo tempo. Poi loro hanno approfittato di due nostre grandi disattenzioni che dobbiamo evitare, poi siamo stati bravi a rimontarla. È molto bello ed emozionante vincere così, ma dobbiamo cercare a vincere in altro modo, senza subire gol. Dobbiamo analizzare quello che abbiamo sbagliato oggi perché abbiamo rischiato di perdere una partita che non meritavamo”.

Ora il Real Madrid: “Prima di tutto dobbiamo riposare, ora siamo esaltati per questa vittoria ma dobbiamo riposarci e pensare al Real. È una sfida difficile contro un grande allenatore come Mourinho, ma dobbiamo essere concentrati su quello”