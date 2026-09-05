Parte bene l’avventura con la maglia dell’Al Jazira per Kristjan Asllani. Il centrocampista in prestito dall’Inter ha realizzato oggi il suo primo gol, un destro a giro e pallone sotto l’incrocio nel 3-1 contro l’Al-Ali Dubai. Di seguito il video:

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 23:52
Autore: Ludovica Ferrante
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