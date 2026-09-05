Quarantacinque minuti e la soddisfazione di aver contribuito alla rimonta dell'Inter contro il Napoli per Curtis Jones. Ecco le sue parole a DAZN dopo la gara.

Com'è il rapporto con Chivu? Che opinione hai dell'allenatore, un dettaglio che ci puoi rivelare..."

"Non voglio svelare troppo. C'è un motivo per cui sono qui: le chiamate che abbiamo fatto, come gioca la squadra, le sue idee e come lavora ogni sigolo giorno. Piccole cose che dice, che possono sembrare piccole ma che poi hanno un impatto enorme. Poi, è esperto e ha giocato anche lui. E' incredibile, ha gestito la squadra alla grande. È uno di noi, e questo, secondo me, è fondamentale. È appassionato, ama profondamente questo gioco, proprio come me. Ed è per questo che è alla guida di una squadra come questa, e sta facendo un ottimo lavoro".

Qualcosa in italiano?

"Molto bene, grazie!".