Potrebbe presto concludersi la vicenda sorta in merito a presunte irregolarità in merito al tesseramento di Giovanni Malagò al momento della sua elezione a presidente della FIGC. Come scritto da ANSA, il procuratore federale Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l'archiviazione dell'indagine, motivando il tutto sulla base del fatto che - al momento del deposito della candidatura - il possedimento della tessera federale non sia da considerarsi un obbligo, ma un rispetto delle prescrizioni e dei requisiti richiesti dal tesseramento per chi è già in possesso di una tessera FIGC.