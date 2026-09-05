Terza giornata di Serie A e si comincia a fare sul serio. Dopo il successo netto del Como di ieri a Genova, oggi in campo Roma-Atalanta e, soprattutto, Inter-Napoli. Domani, invece, sarà la volta di Juventus-Milan. Insomma, mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo.

QUI INTER – Chivu sarà ancora privo di Spence, che prova a mettersi a disposizione per l'Udinese, ma può contare su tutto il resto della rosa. La condizione generale migliora allenamento dopo allenamento e già oggi il tecnico romeno si aspetta ulteriori passi in avanti. Rispetto all'undici titolare di Cagliari, dal 1' si rivedono Diouf e Zielinski, mentre in difesa - oltre alla conferma di Pavard - dovrebbe arrivare la prima da titolare per Stones: a tirare il fiato sarebbe Akanji. Esposito è ancora in vantaggio su Thuram per far coppia con capitan Lautaro nel reparto offensivo.

QUI NAPOLI – Altamente probabile la conferma del 4-3-3, nonostante gli intoppi con il Como. In difesa dovrebbe rivedersi Spinazzola a sinistra, mentre in panchina ci saranno sia il recuperato Beukema che il nuovo arrivato Badiashile. Out McTominay: al suo posto uno tra De Bruyne e Vergara. Nel tridente con Politano e Hojlund spazio ad Alisson che appare in vantaggio su Lang.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Akanji, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spence.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson.

Panchina: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Badiashile, Olivera, Favasuli, Gilmour, Neres, Vergara, Lang, Lucca.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: McTominay, Giovane, Marianucci, Buongiorno.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Peretti e Baccini.

Quarto ufficiale: Doveri.

Var: Di Paolo.

Avar: Dionisi.

