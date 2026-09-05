Dopo il 3-2 tra Inter e Napoli, Ciro Ferrara ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto il peso delle rotazioni e della profondità della rosa nerazzurra. Secondo l’ex difensore, quella di San Siro è stata comunque la migliore prestazione del Napoli nelle prime tre giornate: "Per come è stato in campo, per come ha condotto la partita, per le tante occasioni, il Napoli deve uscire da questa sconfitta con più certezze".

"La rosa dell’Inter è immensa"

Ferrara ha però individuato nei cambi il vero fattore decisivo della partita: "La differenza l'hanno fatta i cambi, la rosa dell'Inter è immensa, ha tanti campioni". Un giudizio che fotografa bene la profondità a disposizione di Cristian Chivu, capace di modificare la partita anche a gara in corso senza abbassare il livello tecnico.

Gli errori del Napoli

Ferrara ha poi evidenziato alcune responsabilità sui gol subiti. "Ci sono stati errori tecnici ma anche tattici. Sul primo gol dell'Inter la squadra quasi si è fermata, Politano valuta lunga la palla e si ferma". Sul secondo, invece, il riferimento è a Badiashile: "Non è stato attento, forse perché è appena arrivato".