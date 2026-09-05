Dopo la spettacolare rimonta dell’Inter contro il Napoli, conclusa 3-2 a San Siro, Josep Martinez ha analizzato la prestazione nerazzurra ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi sia sulla reazione della squadra sia sugli errori che avevano permesso agli uomini di Allegri di portarsi sul 2-0. "Abbiamo incassato gol quando abbiamo perso palla, in un caso in costruzione e nell’altro quando sembrava che il pallone uscisse e abbiamo un po’ mollato. Non possiamo permetterci di mollare un centimetro", ha spiegato il portiere.

"Siamo l’Inter e non molliamo"

Martinez ha però sottolineato soprattutto la capacità della squadra di reagire a una situazione molto complicata. "Il fatto di non mollare dopo il loro 2-0 non era scontato, soprattutto contro una squadra come il Napoli. Giusto parlare di mentalità oggi, perché abbiamo ribaltato la partita. Ma siamo l'Inter e non molliamo in nessuna partita". Il portiere ha parlato anche della continuità trovata tra i pali: "Un giocatore ne ha bisogno, aiuta a raggiungere il miglior livello. Sto lavorando e cercando di crescere per aiutare la squadra".

"Real Madrid? Sarà emozionante"

Martinez resta comunque molto esigente sui gol subiti: "Due attaccanti avversari contro quattro nostri difensori non possono prendere loro la palla. Non deve succedere". Ora lo sguardo va alla Champions e al Real Madrid: "Per me significa qualcosa di emozionante: la Spagna, Madrid, la mia famiglia, un club storico. Cercheremo di trattarla come tutte le altre partite e di portare punti a casa".