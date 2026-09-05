E' Matteo Politano il primo a presentarsi in sala stampa a fine partita per il Napoli: queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Partita pazza, bella, l'Inter ha sprecato tanto ma anche il Napoli. Cosa vi lascia un epilogo del genere?

"Lascia tanto rammarico perché venire a San Siro e trovarti avanti due gol in uno scontro diretto e poi uscire senza punti è un dispiacere. La dovevamo portare a casa anche se l'Inter è fortissima con cambi forti. Sul 2-2 abbiamo avuto varie occasioni, la partita sarebbe girata in un altro modo. Il calcio è così, se non fai gol contro una squadra come l'Inter lo paghi. Tanto rammarico, c'è da lavorare ma siamo sulla strada giusta".

Che vi ha detto Allegri negli spogliatoi?

"L'avevamo preparata così, con una fase difensiva perfetta, l'Inter attacca in tanti, attacca l'area, con giocatori forti. Il primo tempo lo abbiamo fatto bene, anche inizio secondo poi ultimi 20-25 minuti abbiamo concesso troppe palle gol e la partita è andata così".

Ora l'Arsenal, come si affronta, cosa vi direte?

"Dobbiamo stare tranquilli, siamo all'inizio del campionato con un allenatore nuovo, ci sta qualche fatica. Da domani ci prepareremo per partite intense in Champions e campionato, il calendario ci ha messo di fronte scontri diretti. Dobbiamo recuperare perché mercoledì abbiamo una partita intensa".